العالم اليوم - ترامب يغلق الباب أمام اللاجئين.. واستثناء لـ"بيض إفريقيا"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يغلق الباب أمام اللاجئين.. واستثناء لـ"بيض إفريقيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 مايو 2025 05:26 صباحاً - أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم استقبال أكثر من 24 لاجئا من البيض في جنوب إفريقيا، وذلك رغم تعليق معظم برامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة.

وذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس أن من المقرر وصول هؤلاء اللاجئين، وهم من أصول أفريكانية، الإثنين المقبل إلى مطار دوليس الدولي في ضواحي العاصمة واشنطن.

ومن المتوقع أن يستقبلهم وفد حكومي يضم نائب وزير الخارجية ومسؤولين من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي نظمت إعادة توطينهم من خلال مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لها.

وقال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض في حينه، إن هذه الرحلة ستكون الأولى ضمن "جهد أوسع لإعادة التوطين"، مضيفا أن ما يحدث في جنوب إفريقيا "يندرج ضمن الأسباب الرئيسية التي أُنشئ من أجلها برنامج اللاجئين".

وأضاف أن هذه الحالات تمثل "اضطهادا قائما على سمة محمية، وهي العرق"، في إشارة إلى ما وصفه بالتمييز العرقي الذي يتعرض له البيض في جنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد علّقت برامج إعادة توطين اللاجئين منذ فبراير عام 2017، بناء على توجيهات ترامب الذي أمر بمراجعة شاملة لتلك البرامج. كما تم وقف استقبال لاجئين من دول مثل أفغانستان والعراق ومعظم دول إفريقيا وجنوب الصحراء، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية.

لكن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يعطي الأولوية لطلبات لجوء المواطنين البيض من جنوب إفريقيا، ممن يزعمون تعرضهم للتمييز في بلدهم الأصلي.