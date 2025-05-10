العالم اليوم - سويدي محكوم بالإعدام في إيران يواجه أزمة قلبية خطيرة

انتم الان تتابعون خبر سويدي محكوم بالإعدام في إيران يواجه أزمة قلبية خطيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 مايو 2025 05:26 صباحاً - طالبت السويد، الجمعة، إيران بالإفراج الفوري عن المواطن السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام، بعد إعلان زوجته تعرضه لأزمة قلبية داخل سجنه في طهران، ما يشكل خطرا مباشرا على حياته.

وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت حكم الإعدام بحق جلالي في عام 2017 بعد إدانته بقضايا تتعلق بالتجسس، وذلك عقب توقيفه في 2016 أثناء زيارته لإيران. وفيما بعد، منحته السويد جنسيتها.

وكتبت زوجته، ويدا مهران نيا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن جلالي نقل إلى القسم الطبي في سجن إوين، إلا أنه أُبلغ بعدم إمكانية فحصه من قبل طبيب متخصص بالقلب قبل يوم الأحد. وأكدت "بعد تسعة أعوام من المعاناة، تتدهور حالته الصحية بشكل سريع. حياته في خطر داهم، ويجب أن يتلقى الرعاية اللازمة بشكل عاجل".

ودعت مهران نيا الحكومة السويدية إلى بذل أقصى جهدها لضمان الإفراج عنه بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أنها أجرت محادثة عاجلة مع وزير الخارجية الإيراني، وطالبت خلالها بتوفير الرعاية المتخصصة لجلالي فورا. وأضافت "نواصل العمل بكل قوة من أجل إطلاق سراحه لأسباب إنسانية، ليعود إلى عائلته".

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد استدعت في مارس الماضي السفير الإيراني في ستوكهولم، وطالبت بالإفراج عن جلالي، والسماح له بتلقي الرعاية الطبية.

يُذكر أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية، وتعامل مواطنيها مزدوجي الجنسية كمواطنين إيرانيين فقط، ما يحرمهم من الدعم القنصلي الأجنبي.

وفي يونيو 2024، نفذت طهران صفقة تبادل مع السويد شملت الإفراج عن مواطنين سويديين مقابل إطلاق سراح مسؤول قضائي إيراني مدان، لكن جلالي استُثني من الصفقة. وفي تسجيل صوتي نُقل عبر زوجته، طالب جلالي الحكومة السويدية بإيضاحات، وقال موجهًا حديثه لرئيس الوزراء السويدي "لقد قررتم التخلي عني وتركتموني أواجه خطر الإعدام".

وكانت إيران قد أعدمت في مايو 2023 المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، على خلفية زعامته لما يُعرف بـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".

وتتهم دول غربية إيران باحتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية كورقة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية أو تنفيذ صفقات تبادل مع دولهم.