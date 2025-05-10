نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: نُقيم الهجمات الأوكرانية رغم دعمنا الفوري لمقترح وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكرملين، أن الجيش الروسي يُجري تحليلًا دقيقًا للوضع الميداني في أعقاب الهجمات الأوكرانية الأخيرة، وذلك في سياق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه موسكو مؤخرًا، والذي يمتد لـ30 يومًا، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

مقترح وقف إطلاق النار

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا أبدت دعمها الفوري للمقترح الرامي إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر، لكنها شددت على ضرورة مراعاة التفاصيل الدقيقة لهذا الاتفاق، في إشارة إلى الالتزامات المتبادلة وسلوك الجانب الأوكراني خلال هذه الفترة.

خرق الهدنة

وأشار الكرملين إلى أن استمرار الهجمات من جانب القوات الأوكرانية يُعد خرقًا محتملًا للهدنة ويستدعي دراسة عسكرية دقيقة للردود المناسبة، مؤكدًا أن موسكو ما زالت ملتزمة بمسار التهدئة، لكن دون التفريط في أمن قواتها أو مصالحها الاستراتيجية على الأرض.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الجدل الدولي بشأن فرص نجاح وقف إطلاق النار، الذي يُنظر إليه كفرصة لإفساح المجال أمام جهود إنسانية ودبلوماسية، وسط شكوك متبادلة بين موسكو وكييف حول جدية الالتزام بالاتفاق.