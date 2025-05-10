نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لتوسيع ضرباتها في اليمن وتدرس استهداف إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل حددت مجموعة من الأهداف داخل اليمن تشمل منصات صواريخ ومرافق بنية تحتية، تمهيدًا لتوسيع عملياتها الجوية ضد جماعة الحوثي، وذلك بعد وقف الغارات الأمريكية مؤخرًا.

إسرائيل تتوعد اليمن

وأكدت المصادر أن إسرائيل تعتزم تكثيف عملياتها العسكرية في اليمن خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الغارات المقبلة ستكون أوسع وتشمل أهدافًا إضافية للحوثيين لم تُستهدف في المرات السابقة.

تهديدات بالقصف والتصعيد

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم إن هناك نقاشًا جاريًا داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول احتمال توجيه ضربات عسكرية لأهداف داخل إيران، دون تحديد ما إذا كان ذلك مرتبطًا مباشرة بالتصعيد في البحر الأحمر واليمن أو ضمن سياسة الردع الإقليمي الأشمل.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات من قبل جماعة الحوثي ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، ما تعتبره تل أبيب تهديدًا مباشرًا لملاحتها ومصالحها الاستراتيجية.