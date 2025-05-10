نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويتكوف: طهران لا يمكنها امتلاك أجهزة طرد مركزي تحت أي ظرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، إن المحادثات الجارية مع إيران تركز حصرًا على الملف النووي، مؤكدًا أن هذه القضية "هي التي يجب حلها اليوم وبسرعة"، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية، إذ أوضح أن واشنطن ترى ضرورة تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية بالكامل، مشددًا أن طهران "لا يمكنها امتلاك أجهزة طرد مركزي تحت أي ظرف".

ضمانات يمكن التحقق منها

وأضاف ويتكوف، أن إيران سبق أن وافقت على عدم السعي لامتلاك قنبلة نووية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "ستأخذ هذا الالتزام على محمل الجد"، لكنها ستتأكد من وجود ضمانات يمكن التحقق منها، كما حذر المبعوث الأمريكي من مغبة اختبار الإدارة الأمريكية، قائلًا: "ليس من الحكمة أن يختبر الإيرانيون الرئيس ترامب، فالصبر الأمريكي محدود".

وسائل ضغط على طهران

وتابع ويتكوف أن واشنطن تعتزم الضغط على طهران في ملفات أخرى أيضًا، خاصة فيما يتعلق بدعمها للميليشيات في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على وقف تمويل إيران لحماس وحزب الله والحوثيين، وأوضح أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن التراجع الكامل عن الأنشطة النووية والعسكرية المشبوهة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.