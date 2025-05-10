نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يأمر بسحب كتب محددة من مكتباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمر البنتاجون الأمريكي جميع القادة العسكريين بسحب ومراجعة جميع الكتب في مكتباتهم التي تتناول قضايا التنوع ومكافحة العنصرية والنوع الاجتماعي وفقا لمذكرة أصدرتها وزارة الدفاع.

وتعد هذه التوجيهات الأكثر شمولا وتفصيلا حتى الآن في حملة وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيغسيث للتخلص من برامج وسياسات ومواد تعليمية تتعلق بالتنوع والمساواة في الجيش.

ويأتي ذلك في أعقاب جهود مشابهة لإزالة مئات الكتب من مكتبات الأكاديميات العسكرية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أعلن الشهر المنصرم أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه "غير الضروري" بمقدار 5.1 مليار دولار.

وأشار هيغسيث وقتذاك إلى وقف أحد عشر عقدا يتعلق بالتنوع والمساواة والإدماج، والمناخ والاستجابة لجائحة كوفيد-19 و"أنشطة غير أساسية" أخرى.

وأوضح "نحن بحاجة إلى هذه الأموال من أجل تحسين الرعاية الصحية لمقاتلينا وعائلاتهم، بدلا من دفع 500 دولار في الساعة لمستشارين".