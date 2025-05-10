البيت الأبيض يأمل بأن تتفق روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية، إن واشنطن تأمل بأن توافق روسيا وأوكرانيا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وذكرت المتحدثة أن ترامب وزيلينسكي بحثا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، موضوع وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وأضافت: "نأمل أن يوافق الجانبان على هذا الاقتراح"، ونوهت المتحدثة بأن الدول الأوروبية تدعم هذا الاقتراح.

وعندما سُئلت عما إذا كان ترامب قد تلقى ردا على الاقتراح من زيلينسكي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت ليفيت إنها "ليست على علم بذلك".

وتابعت: "لكن بالطبع، إذا كان هناك رد فعل أو إخبار [بشأن هذه المسألة]، فأنا متأكدة من أنكم ستسمعون ذلك مباشرة من الرئيس".

ووصفت ليفيت محادثة ترامب مع زيلينسكي بأنها "جيدة ومثمرة".

ووفقا لها، قام زيلينسكي بإبلاغ ترامب بأن البرلمان الأوكراني صادق على الاتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة حول المعادن النادرة.

وفي وقت سابق، نشر ترامب رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قال فيها إن الولايات المتحدة وشركاءها سيفرضون عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي كان قد أعرب مرات كثيرة عن دعمه لتسوية الصراع الأوكراني، ولكن فقط مع أن تؤخذ في الاعتبار مصالح روسيا ويتم القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة. وشدد الرئيس بوتين على أن ذلك فقط سيؤدي إلى سلام طويل الأمد، وهو ما يهم موسكو.