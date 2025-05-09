قوات العدو تقتحم مدينة رام الله
اقتحمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الجمعة، مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن آليات جيش العدو اقتحمت بلدة بيتونيا، ومنها نحو ميداني ياسر عرفات والمنارة وسط رام الله، وصولاً إلى شارع الإرسال قبل أن تتوجه إلى بلدة سردا المجاورة.
وسبق أن اقتحمت قوات العدو وسط رام الله، الليلة الماضية، واعتدت على شاب أثناء تواجده داخل مخبز بالضرب والسحل، ما أدى لإصابته بكسور.
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