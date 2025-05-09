نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام" تبث مشاهد من كمين مركب استهدف القوات الإسرائيلية شرق مدينة رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد جديدة ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم" التي تفذتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" عبر قناتها على "تلغرام"، مشاهد من كمين مركب استهدف جنود الجيش الإسرائيلي قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.

ويوم الخميس، أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار شرق مدينة رفح، ورصد تناثر أشلاء عدد منهم.

وقبل ذلك الأربعاء، استهدفت "القسام" قوة عسكرية إسرائيلية في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. كما أعلنت في نفس اليوم، أنها "ضمن سلسة عمليات 'أبواب الجحيم' تمكنت من استدراج قوة عسكرية إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود وكلبين عسكريين إلى كمين جهز مسبقا بعدد من العبوات الناسفة وفور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وفي بيان آخر أكدت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح بقذيفتي "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وعاودوا التقدم صوب المنزل المستهدف وأجهزوا من مسافة الصفر بأسلحتهم الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة.

