نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكسيك ترفع دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن حكومتها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" الأمريكية بسبب عرض خرائطها الرقمية لاسم "خليج أمريكا" بدلا من خليج المكسيك.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي: "تم بالفعل رفع الدعوى (ضد شركة غوغل بسبب عرض خرائطها الرقمية اسم 'خليج أمريكا'). وقد صدر القرار الأول. ونحن الآن في انتظار التالي".

وأوضحت أن المكسيك تطالب "غوغل" بالالتزام الصارم بالمسميات التي أقرتها الحكومة الأمريكية، والتي تنص على أن الاسم الجديد يمكن استخدامه فقط للجزء التابع للجرف القاري الأمريكي من الخليج.

وأكدت شينباوم أن حكومة المكسيك لا تعترض على حق السلطات في واشنطن بإعادة تسمية المعالم الجغرافية ضمن نطاق اختصاصها، لكنها ترفض بشكل قاطع تطبيق هذه الأسماء على أراضي دول أخرى، بما يتعارض مع الأعراف الدولية.

وشددت الرئيسة المكسيكية على الآتي: "نصر على أن لهم الحق في تسمية جزئهم، وليس الخليج بأكمله. هذا يتجاوز الصلاحيات الوطنية ويتطرق إلى قضايا دولية".

وقد طالبت حكومة المكسيك "غوغل" بتصحيح خرائطها الرقمية وإعادة اسم خليج المكسيك للمناطق التي تتبع للمكسيك وكوبا.

يذكر أنه فور تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، أصدر أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا".