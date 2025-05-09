نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزايد التوتر بين واشنطن وتل أبيب بعد إلغاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتسارع وتيرة الأحداث السياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل توترات متنامية باتت تلوح في الأفق، ما ينبئ بتحولات حادة في مسار العلاقات الثنائية بين الحليفين التقليديين فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن قرار مفاجئ من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بإلغاء زيارة كانت مقررة له إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد بديل ويأتي هذا القرار في وقت حساس تتشابك فيه الملفات السياسية والعسكرية، وعلى رأسها الحرب في غزة، ومساعي التوصل إلى تهدئة شاملة تتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

إلغاء الزيارة لا يمكن قراءته بمعزل عن المؤشرات المتزايدة على وجود خلافات في الرؤى بين البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قطع اتصالاته مع نتنياهو على خلفية شعوره بأنه يتم استغلاله سياسيًا.

إلغاء زيارة وزير الدفاع الأميركي



أفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث ألغى زيارته المرتقبة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل دون تحديد موعد جديد وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزير أبلغ الإسرائيليين بأن سبب الإلغاء هو انضمامه إلى وفد الرئيس السابق دونالد ترامب خلال جولته المقبلة في الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن تنطلق منتصف شهر مايو الجاري.

ويأتي هذا الإلغاء المفاجئ في وقت حساس، ويعد بمثابة رسالة غير مباشرة لإسرائيل، بأن الاهتمام الأميركي بالملف الإسرائيلي بات مشروطًا بتحقيق تقدم فعلي في الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف غزة.

زيارة ترامب إلى إسرائيل على المحك



وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن زيارة دونالد ترامب المرتقبة إلى إسرائيل ليست مؤكدة بعد، بل مشروطة بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب إبرام صفقة لتبادل الأسرى. ويعكس هذا الشرط توجهًا من البيت الأبيض بعدم تقديم دعم دبلوماسي مجاني لحكومة نتنياهو، في غياب نتائج ملموسة على الأرض.

ترامب يقطع اتصاله بنتنياهو



في السياق ذاته، نقل ياني كوزين، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، أن الرئيس السابق دونالد ترامب قرر وقف اتصالاته المباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوضح كوزين أن مقربين من ترامب أبلغوه بأن نتنياهو "يتلاعب به"، ما دفع ترامب إلى اتخاذ موقف حاد وقطع الاتصال، خاصة وأنه يكره أن يظهر بمظهر "المغفل" أمام الرأي العام.