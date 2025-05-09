نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 9 أشخاص مغربيين بانهيار مبنى سكني في مدينة فاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر مغربية رسمية بمقتل 9 أشخاص وأصابة 7 آخرين في انهيار مبنى سكني بمدينة فاس المغربية.

وقال بيان للسلطات المحلية بمدينة فاس إن السلطات "اتخذت كافة التدابير اللازمة" كإجراءات السلامة، وتواصل "عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين آخرين".

وأضاف أن البناية كانت ضمن الأبنية الآيلة للسقوط "وكانت موضوع أوامر بالإخلاء".