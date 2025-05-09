نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يبدأ محادثات مع السيسي في الكرملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم الجمعة في الكرملين محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية.

وكان الرئيس المصري قد وصل إلى موسكو أمس الخميس تلبية لدعوة من الرئيس بوتين لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.

وتابع السيسي اليوم الجمعة استعراض قوات الشرطة العسكرية المصرية في الساحة الحمراء في موسكو خلال احتفالات عيد النصر.

ووقف الرئيس المصري على المنصة وتابع باهتمام بالغ مرور قوات الشرطة العسكرية خلال العرض العسكري، حيث ظهر عليه اهتمامه البالغ بظهور القوات لأول مرة في الساحة الحمراء خلال العرض العسكري الروسي.

كما التقى الرئيس المصري اليوم الجمعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو، على هامش حضورهما احتفالات روسيا بعيد النصر على النازية.