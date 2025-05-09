نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واشنطن بوست": حضور زعماء الدول عرض النصر في موسكو يمثل فشلا للغرب في عزل روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن العرض العسكري الذي أقيم في موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، شكل دليلا واضحا على فشل محاولات الغرب عزل روسيا على الساحة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في العرض إلى جانب ما لا يقل عن عشرين زعيما عالميا، في مشهد عكس انتصاره الشخصي كزعيم حاول الغرب عزله".

وأضافت "واشنطن بوست": "ظهر الرئيس الروسي كزعيم عالمي واثق بنفسه، يمضي نحو تحقيق الهزيمة لأوكرانيا، في ظل تآكل التحالف الأمريكي-الأوروبي، والضغوط التي تواجهها القوات الأوكرانية، والمفاوضات التي تُجرى في الغالب وفقا للشروط الروسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "وقوف بوتين إلى جانب رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، يعكس سعيه لتقديم نفسه كقائد في نظام عالمي جديد لم تعد الهيمنة فيه للولايات المتحدة".

وقد اختتم في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية ومرت أمام المنصة الرئيسية مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية الروسية ومن دول صديقة كأذربيجان، بيلاروس، فيتنام، مصر، كازاخستان، قرغيزستان، الصين، لاوس، منغوليا، ميانمار، أوزبكستان، تركمانستان، وطاجيكستان.

وتابع العرض من المنصة الرئيسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة 27 من قادة الدول حول العالم الذين يمثلون نحو 3.6 مليار نسمة على أقل تقدير. واختتم العرض بأداء الفرقة العسكرية لأغنية "يوم النصر" (dien pobedy).