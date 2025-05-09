نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع الفرنسية تقيل جنرالين لانتقادهما السلطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية فصل الجنرالين أندريه كوستو وبول بيليزاري من الخدمة العسكرية، بعد انتقادهما السلطات، لعدم التزامهما بواجب الحياد والتحفظ في التصريحات العامة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" أن "الجنرالين السابقين.. تم فصلهما لعدم الالتزام بواجب التحفظ".

وأشارت التقارير إلى أن كوستو كان من بين عشرين جنرالا وقعوا على عريضة نشرتها مجلة "فالور أكتوييل" في 21 أبريل 2021، بمناسبة ذكرى "انقلاب الجنرالات" ضد سياسة شارل ديغول.

وانتقد العسكريون في الوثيقة "تفكك" البلاد و"الكراهية بين الطوائف" التي تغذيها "عنصرية معادية معينة"، بالإضافة إلى "الإسلاموية وعصابات الضواحي". كما أكد الجنرالات استعدادهم لدعم السياسيين الملتزمين بـ "الحفاظ على الأمة"، بينما سيستلزم استمرار "الفوضى" "تدخل الزملاء في الخدمة".

أما بيليزاري فقد قدم في أبريل 2024 شكوى قضائية ضد رئيس الوزراء الفرنسي (آنذاك) غابرييل أتال، ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، ووزير الخارجية (آنذاك) ستيفان سيجورنيه.

وانتقد الجنرال الحكومة على نقلها معدات عسكرية من مخزون الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا. ورفضت المحكمة الشكوى، مشيرة إلى أن النظر فيها يقع ضمن اختصاص النيابة العامة.

ونقلت "فرانس برس" عن بيليزاري قوله إن فصله يمثل "إجراء قمعيا غير قانوني مرتبطا بشكواه".