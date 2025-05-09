نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد 15 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة لترتفع حصيلة القتلى منذ أكتوبر 2023 إلى 52787.

وعن آخر التطورات الميدانية في القطاع، قال مراسلنا إن شخصين أصيبا في قصف إسرائيلي لمبنى في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما قتل 15 جراء القصف على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وحذر الناطق باسم "اليونيسف" في فلسطين من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي في ظل عدم دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في القطاع.

وأكد أن 90% من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة بأنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 27 شهيد و85 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأعلنت ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس 2025 إلى 2678 شهيد، 7308 إصابة. لتصل الحصيلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52787 شهيد و119349 إصابة".