نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنرال إسرائيلي: التهديدات من جهة سوريا تغيرت وبالتالي علينا أن نتغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط لواء الأغوار وبحث مع قادته أهمية التدريب والجاهزية في ظل المتغيرات الأمنية الجديدة، مشيرا إلى تشكيل فرقة شرقية.

وأكد بلوط أمس الخميس على أن الجبهة الشرقية تشهد تحولا كبيرا بسبب تغير التهديدات، خاصة من الساحة السورية، مشيدا بتفاني قوات الاحتياط التي تندمج باحترافية.

حيث قال: "أنظروا، إننا على وشك تغيير كبير في الجبهة الشرقية. على فكرة، أصبحنا في حيز التغيير لأن عدونا تغير والتهديدات تغيرت والتهديد من الساحة السورية تغير. وبالتالي فإنه علينا أيضا أن نتغير".

وأوضح أن التوجهات الإيجابية خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعد عملية "السور الحديدي"، ستستمر رغم الحوادث الأخيرة، مؤكدا على "ضرورة مواجهة المخربين المنفردين بقوة لإنهاء الاشتباكات بشكل حاسم".

واختتم بالقول: "نحقق رؤيتنا بمواجهة الإرهاب بالجيش، بينما يعيش المدنيون حياتهم بشكل طبيعي، وسنواصل تحقيق هذه الرؤيا".