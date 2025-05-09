نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة طيران أوروبية تطلق رحلات إلى دمشق من عدة عواصم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الطيران الرومانية Dan Air عن نيتها تشغيل رحلات منتظمة إلى دمشق لتصبح بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تعيد رحلاتها مع سوريا.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 15 يونيو المقبل، مع إتاحة التذاكر للشراء فورا. وستغطي المسارات الجديدة عدة مدن أوروبية، منها بوخارست وفرانكفورت وبرلين وستوكهولم.

وجاءت هذه الخطوة بعد التوصل إلى اتفاقيات ثنائية بين رومانيا وسوريا، بالإضافة إلى حصول الشركة على الموافقات الرسمية من وزارة النقل الرومانية في نهاية مارس 2025، ومصادقة السلطات السورية عليها بنهاية أبريل الماضي.

وصرح مات إيان ديفيد، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: "تعهدنا بتشغيل هذه الرحلات انطلاقا من إيماننا بأن الطيران يجب أن يكون جسرا للتواصل، لا أداة للعزل. فسوريا بلد يحتاج إلى إعادة الاتصال بالعالم، ونحن نتعامل مع هذه المهمة بمسؤولية واحترافية. كما أن لرومانيا تاريخا طويلا من العلاقات مع سوريا، وهو ما يعزز قرارنا".

وستستخدم الشركة طائرات من طراز "إيرباص A320 تتسع لـ180 راكبا، وفقًا للجدول التالي:

بوخارست – دمشق – بوخارست: 6 رحلات أسبوعيا (يوميا عدا الخميس).

دمشق – ستوكهولم – دمشق: رحلتان أسبوعيا (كل أربعاء وأحد).

دمشق – برلين – دمشق: رحلتان أسبوعيا (كل ثلاثاء وسبت).

دمشق – فرانكفورت – دمشق: رحلتان أسبوعيا (كل اثنين وجمعة).