نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسلم لبنان وسوريا وثائق وخرائط الترسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي من السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية السورية.

وأتى هذا التسليم بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره اللبناني جوزيف عون، بتزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط التي ستساعده في عملية ترسيم حدوده البرية مع سوريا.

وأكدت مصادر دبلوماسية لصحيفة "نداء الوطن"، أن تسلم لبنان للوثائق والخرائط التي تساعد في ترسيم الحدود، تزامن مع تسليم الرئيس ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع للخرائط ذاتها.

وعن أهمية هذه الخرائط، لفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية والتقنية هي التي تقرر مدى أهميتها والأهم أن السفير الفرنسي أبلغ رجي، استعداد بلاده لفتح الأرشيف لتزويد لبنان بأي خرائط إضافية أو حتى وثائق