نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كييف: اعتقال مسنة ارتدت قبعة عليها نجمة الجيش الروسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة Novosti.LIVE باعتقال شرطة كييف مسنّة في حديقة المجد خلال احتفالات عيد النصر، بسبب ارتدائها قبعة عسكرية عليها نجمة الجيش السوفيتي والروسي الحمراء المحظورة في أوكرانيا.

وكتبت القناة على حسابها في "تلغرام": "واقعة مثيرة في قلب كييف.. امرأة تحاول وضع زهور في حديقة المجد وهي ترتدي رموزا محظورة.. تم نقلها إلى مركز شرطة..."

ويأتي هذا الحادث في سياق التغييرات التي أجرتها السلطات الأوكرانية على المناسبات التاريخية. ففي العام الماضي 2023، وقع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي قانونا بنقل احتفالات يوم النصر من 9 إلى 8 مايو، وأطلق عليه اسم جديد هو "يوم الذكرى والنصر على النازية"، بينما خصص يوم 9 مايو ليصبح "يوم أوروبا" في البلاد.

وكانت أوكرانيا قد بدأت منذ عام 2015 حملة واسعة لإزالة الرموز السوفيتية من الشوارع والساحات العامة، وذلك بعد إقرار ما يعرف بقوانين "اجتثاث الشيوعية". وشملت هذه الحملة ليس فقط إزالة التماثيل وإعادة تسمية الشوارع، بل امتدت لتطال كل ما له صلة بالتاريخ السوفيتي والروسي.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطات الأوكرانية مرارا بممارسة سياسة ممنهجة لـ "إزالة الهوية الروسية" و"فرص عملية استيعاب قسري" ضد كل ما له علاقة بروسيا