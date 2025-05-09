ميرتس يتوقع "مفاوضات جادة" حول أوكرانيا بعد عطلة نهاية الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه قد يحين الوقت بعد عطلة نهاية الأسبوع لإجراء "مفاوضات جادة" حول التسوية في أوكرانيا.

وأضاف ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بروكسل يوم الجمعة أنه بناء على نتائج محادثاته أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه يتوقع منه زيادة "الضغط على روسيا"، وأن "هذه العطلة ستعقبها مرحلة يمكن خلالها إجراء مفاوضات جادة".

وأفاد ميرتس أيضا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي أعدوا مشروع بيان مشابه لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا.

وأوضح: "هناك مشروع بيان... وهو يتطابق إلى حد كبير مع اقتراحه (ترامب) بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما... آمل أن ترى جميع الأطراف في هذا فرصة الآن للوصول فعليا عبر الهدنة إلى مفاوضات حول اتفاقية سلام."

وفي اليوم السابق، أعلن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عن إجراء محادثات مع ترامب نوقشت خلالها "خطوات ملموسة يمكن اتخاذها" لتحقيق السلام. وأكد زيلينسكي مجددا شرط كييف بأن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد وقف إطلاق النار.

من جانبها، أكدت روسيا مرارا استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى وقفا لإطلاق النار، إلا أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت خلال الساعات الأولى عن قرابة 500 انتهاك من الجانب الأوكراني