العالم اليوم - في خطوة موجعة.. باناسونيك تبدأ "مجزرة الوظائف"

انتم الان تتابعون خبر في خطوة موجعة.. باناسونيك تبدأ "مجزرة الوظائف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 02:22 مساءً - تعتزم شركة باناسونيك خفض عدد الموظفين بواقع عشرة آلاف موظف في إطار حملة لزيادة الربحية عن طريق التخلص من العمليات التي لا تحقق نموا.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في أوساكا، الجمعة، إن خفض الوظائف يستهدف خمسة آلاف موظف في اليابان ومثلها خارج البلاد، في الشركات الموحدة، وفي الأغلب سوف يتم تنفيذ هذه الخطة خلال السنة المالية الحالية، بحسب وكالة Bloomberg.

وتتوقع باناسونيك أن تبلغ رسوم إعادة الهيكلة 130 مليار يوان (حوالي 895 مليون دولار) في العام الذي ينتهي في مارس المقبل.

وأعلنت باناسونيك، التي توفر بالبطاريات لشركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، في فبراير أنها تسعى لتحقيق عائد على الأسهم بنسبة 10 بالمئة أو أكثر في العام الذي ينتهي في مارس 2029.

وقالت الشركة إنها تعتزم تبسيط عملياتها واقتطاع المجالات التي لا تحقق نموا مثل الأجهزة الصناعية والتلفزيونات وتسريع التحول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.