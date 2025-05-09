العالم اليوم - الدنمارك تعلّق على تقرير "التجسس" الأميركي على غرينلاند

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 02:22 مساءً - قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، إنه "لا يمكنك أن تتجسس على حليف"، وذلك تعليقا على تقارير بشأن قيام الولايات المتحدة بجمع معلومات عن غرينلاند.

واستدعت الدنمارك الخميس، مسؤولة كبيرة في السفارة الأميركية لتقديم تفسير بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الأميركية طلبت من أجهزتها الاستخباراتية معرفة المزيد عن توجه الاستقلال في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير ولكن رسميا تنتمي إلى مملكة الدنمارك.

كما أوضحت الصحيفة أن الحكومة طلبت البحث حول كيف يشعر سكان غرينلاند والدنماركيون حيال قيام الولايات المتحدة بالبحث عن المواد الخام المعدنية في الجزيرة.

وذكرت فريدركسن أن التقرير بمثابة "شائعات" في صحيفة دولية، علما أن "وول ستريت جورنال" نسبت التصريحات التي أوردتها لمصدرين مطلعين على الجهود الأميركية لم تذكر هويتهما.