نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توسك: بولندا وفرنسا تتعهدان بتبادل الدعم العسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بولندا وفرنسا ستلتزمان في معاهدة ثنائية جديدة بتقديم الدعم المتبادل بما فيه العسكري في حال تعرض أي من البلدين للاعتداء.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى فرنسا، حيث سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوقيع معاهدة صداقة وتعاون معمق، أن أحد بنود هذه الاتفاقية ينص على أنه "في حالة حدوث تهديد أو هجوم على بولندا أو فرنسا، فإن كلا البلدين تلتزمان بتقديم الدعم، بما في ذلك العسكري".

وأضاف: "هذه المرة الأولى التي توقع فيها بولندا مثل هذه الاتفاقية مع دولة لا تشترك معها في حدود"، مؤكدا أن بولندا لديها اتفاقية دفاع مماثلة فقط مع ألمانيا.

كما أشار توسك إلى أن السلطات البولندية والفرنسية ستقترح مبادرات جديدة بشأن التسوية في أوكرانيا، موضحا: "سنقترح مع الرئيس ماكرون مبادرات مختلفة من أجل السلام في أوكرانيا، ومن أجل تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي بأسره، ومن أجل تعزيز الحدود، وخاصة الحدود الشرقية مع روسيا وبيلاروس".

وتابع أن الاتفاقية تنص أيضا على التعاون في مجالات الصناعة الدفاعية والطاقة النووية والزراعة والفضاء.

