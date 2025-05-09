نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي: موسكو تؤيد خطة مصر في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو إلى تنسيق روسيا ومصر مواقفهما بشكل مكثف على حلبة الأمم المتحدة، لافتا إلى تأييد موسكو الخطة المصرية لقطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر اكسترا نيوز، أن روسيا تدعم بشكل كامل جهود وأنشطة مصر لوقف الصراع في قطاع غزة وتقدرها كافة، مشيرا إلى إيمانها بضرورة وقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن موسكو تدعم خطة إعمار غزة التي وضعتها مصر وحظيت بدعم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر وروسيا تعملان سويا على تطوير اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية داخل الأمم المتحدة، لافتا مصر وروسيا كانتا من أبرز الدول التي قادت جهود صياغة الاتفاقية المقرر توقيعها من معظم الدول هذا العام.

وأكد أن روسيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة عام 1988، مشددا أنها تدعم القضية الفلسطينية، وكانت ولا زالت تؤكد أن على الفلسطينيين أن يحظوا بدولة مستقلة ذات سيادة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.

وأوضح أن موسكو كانت أول عضو في مجلس الأمن الدولي يقدم مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على غزة رغم تعطيل معظمها من الدول الغربية.

ونوه أن موسكو تواصل بذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول العربية في الأمم المتحدة للمساعدة في تجاوز الأوضاع المروعة التي تشهدها غزة بمحاصرة ملايين النساء والأطفال ومعاناتهم من الجوع والقصف اليومي، مشددا أن كل هذه المآسي يجب أن تتوقف على الفور.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حضر احتفالات عيد النصر في موسكو تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وضم التشكيل المصري وحدات من الشرطة العسكرية، وهي إحدى إدارات وزارة الدفاع المصرية وتمثل كيان الشرطة العسكرية داخل القوات المسلحة المصرية، حيث تم تشكيل الإدارة في عام 1936 تحت اسم البوليس الحربي بقيادة اليوزباشي يوسف صديق مرورًا بعام 1958، حينما تغير اسمها إلي الشرطة العسكرية.

وهي مسؤولة عن الحفاظ على الانضباط العسكري والسيطرة على جميع التحركات سلما وحربا، وتحقيق الأمن الجنائي داخل القوات المسلحة والمشاركة في تأمين المجتمع، ومعاونة أجهزة الدولة وتختص بعمليات التأمين والسيطرة على تحركات القوات وتأمين دفعها على جميع المحاور