العالم اليوم - أسهم بوينغ تحلق بعد أنباء عن طلبية ضخمة من "IAG"

انتم الان تتابعون خبر أسهم بوينغ تحلق بعد أنباء عن طلبية ضخمة من "IAG" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 12:24 مساءً - ذكرت مصادر مطلعة أن "أي.إيه.جي" (IAG)، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة بوينغ 787 دريملاينر.

ونقلت وكالة Bloomberg عن المصادر قولها إن الطلبية قد تتضمن خيارات تسمح بزيادة عدد الطائرات التي سيتم شراؤها.

وأضافت المصادر، أن شركة جنرال إلكتريك سوف تتولى توريد محركات الطائرات.

وارتفع سهم بوينغ بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات بورصة وول ستري مساء أمس الخميس، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا للأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من الممكن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين إذا ما جرت المحادثات بين الجانبين بشكل جيد.

وتعتبر هذه الصفقة بمثابة دفعة لشركة الطيران الأميركية المثقلة بالمشكلات، بعد أن توقفت الصين، وهي أكبر سوق في العالم للطائرات، عن استلام طائرات بوينغ، في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، واقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الطائرات الأميركية الصنع إذا ما باءت المحادثات التجارية بين الجانبين بالفشل.

وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ألمح إلى صفقة بوينغ في وقت سابق أمس الخميس، حيث صرح للمراسلين بأن شركة طيران بريطانية، لم يحددها، سوف تشتري طائرات بوينغ بقيمة عشرة مليارات دولار.