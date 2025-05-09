نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند ترفع مستوى التأهب البحري وسط تصاعد التوتر مع باكستان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهند توجيهات لجميع الموانئ ومحطات الشحن وأحواض بناء السفن بتطبيق إجراءات أمنية مشددة وسط تصاعد التوتر مع باكستان.

وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني في الهند (DGCA)، ومقرها مومباي، تعليمات بتعزيز الترتيبات الأمنية في جميع الموانئ والمحطات البحرية وأحواض بناء السفن والسفن.

وقد وجه المدير العام للمديرية جميع مسؤولي أمن المعلومات (CISO) في مرافق الموانئ بمراجعة نظم أمن المعلومات والاتصالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية.

وتم رفع مستوى الأمن البحري من (MARSEC Level-1) إلى (MARSEC Level-2) بشكل فوري، في خطوة تعكس حجم القلق من التهديدات المحتملة.

وأكد القبطان نيتين موكيش، مستشار الملاحة البحرية المساعد ونائب المدير العام الأول للشؤون التقنية في مذكرة توجيهية، أن هذا القرار صدر "حفاظا على الأمن البحري الوطني، ويجب التعامل معه بأقصى درجات الجدية والأولوية".

مضيفا أن "الامتثال الصارم لهذا التوجيه أمر متوقع، وأن أي إخلال به سيُقابل بأقصى درجات الحزم".

وقد نشرت هذه التوجيهات على منصة اتحاد البحارة الهنود (AISU) في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المذكرة أن التطورات الأخيرة والمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات المحتملة التي تستهدف السواحل والموانئ والمحطات والسفن الهندية، تفرض الحاجة إلى تطبيق إجراءات وقائية إضافية خلال فترات تصاعد المخاطر الأمنية.

كما طلب من جميع الموانئ والمحطات وأحواض بناء السفن في البلاد تنفيذ تدابير أمنية بحرية مشددة، بما في ذلك رفع مستوى الحماية إلى المستوى الثاني ضمن مدونة الأمن الدولية للسفن ومرافق الموانئ (ISPS Security Level 2)، وذلك بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، أبلغت جميع السفن التي ترفع العلم الهندي، وتعمل في نطاق شبه القارة الهندية والدول المجاورة، بضرورة رفع مستوى الأمن إلى المستوى الثاني، وتطبيق التدابير الأمنية المنصوص عليها في خطة أمن السفينة (Ship Security Plan - SSP).