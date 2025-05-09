العالم اليوم - بوتين: روسيا "بأكملها" تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 11:22 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن روسيا تواصل السعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشددا على أن "الحقيقة والعدالة في صفنا" في الصراع القائم.

وأضاف بوتين في كلمته خلال احتفالات عيد النصر: "جيشنا يواصل خوض المعارك الحاسمة على كافة الجبهات".

وتابع: "إننا نتذكر دروس الحرب العالمية الثانية، ولن نوافق أبدا على تحريف أحداثها، ومحاولات تبرير الجلادين، وتشويه صورة المنتصرين الحقيقيين".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا بأكملها" تدعم العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن الشعب الروسي متماسك في مواجهة التحديات".

وشدد بوتين على أن "البلاد برمتها، مجتمعا وشعبا، تدعم المشاركين في العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا لافتا إلى أن روسيا "كانت وستبقى سدا منيعا ضد النازية ورهاب روسيا ومعاداة السامية".

وختم بوتين قائلا: "دائما نعتمد على وحدتنا في الحرب والسلم، للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية، باسم ولمصلحة روسيا العظيمة. المجد للشعوب المنتصرة".

وانطلق في وقت سابق من الجمعة، العرض العسكري بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو في الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وحضر العرض العسكري الرئيس الروسي، وعدد من زعماء العالم من بينهم الرئيسان الصيني شي جي بينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتحتفل روسيا بيوم النصر في التاسع من مايو كل عام من خلال تنظيم عرض عسكري في الميدان الأحمر، ومراسم أخرى تسلط الضوء على القوة الروسية، وتهدف إلى تعزيز التحالفات التي أقامتها موسكو لمواجهة الغرب في ظل 3 سنوات من الحرب الدائرة في أوكرانيا.