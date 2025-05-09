إضاءة مبنى "إمباير ستيت" باللونين الذهبي والأبيض احتفاء بأول بابا أمريكي للفاتيكان

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أحمد جودة - القاهرة - تمت إضاءة مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك أمس الخميس باللونين الذهبي والأبيض احتفاء بانتخاب أول بابا أمريكي للفاتيكان.

وتم انتخاب كاردينال شيكاغو روبرت فرانسيس بريفوست بعد أربع جولات من التصويت، كرأس جديد للكنيسة الكاثوليكية بعد 24 ساعة فقط من انعقاد المجمع المغلق في كنيسة سيستين.



وبصفته بابا الفاتيكان، سيتخذ البالغ من العمر 69 عاما اسم ليو الرابع عشر.

وغالبا ما يضاء المبنى الشهير في مانهاتن بأضواء مختلفة الألوان كرمز للتضامن احتفالا بالأعياد الوطنية أو الأحداث الهامة أو الاحتفالات.



كما تم إضاءة مبنى إمباير ستيت باللونين الذهبي والأبيض تكريما للبابا فرانسيس بعد وفاته في عيد الفصح يوم الاثنين