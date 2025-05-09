العالم اليوم - المغرب.. قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من 4 طوابق

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من 4 طوابق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 10:25 صباحاً - اهتزت مدينة فاس المغربية، ليل الخميس الجمعة، على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في حي الحسني، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وقالت مديرية الصحة بفاس، إن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم طفل، وذلك في حصيلة أولية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد الوفيات قد ارتفع إلى 8 أشخاص.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية، وعناصر الدفاع المدني، تواصل بذل جهود مكثفة للبحث عن الناجين وانتشال الضحايا من تحت الركام.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي يوضح معطيات دقيقة بشأن الحادث أو الأسباب المحتملة لانهيار المبنى.