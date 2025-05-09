العالم اليوم - لليوم السادس على التوالي.. مسيّرات تقصف بورتسودان

انتم الان تتابعون خبر لليوم السادس على التوالي.. مسيّرات تقصف بورتسودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 10:25 صباحاً - استهدفت هجمات بمسيّرات الجمعة لليوم السادس على التوالي مدينة بورتسودان شرق السودان.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله: "تعاملت مضاداتنا الأرضية مع عدد من مسيّرات كانت تستهدف منشآت ومواقع بالمدينة".

ووفق شهود عيان تحدثوا إلى "فرانس برس"، فقد سجلت ضربات على شمال وغرب وجنوب بورتسودان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استهدف هجوم بطائرات مسيرة تجمعا لقوات تابعة للجيش السوداني في مدينة الأبيض عاصمة إقليم كردفان بغرب البلاد، وسط تصاعد متزايد في وتيرة الهجمات التي استهدفت 5 مدن، منذ بدء انطلاقها السبت الماضي في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بشرق البلاد.

وبلغ عدد الهجمات حتى الآن أكثر من 30 هجوما على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وقواعد جوية، في بورتسودان وكسلا بشرق البلاد وعطبرة بشمال البلاد وكوستي في جنوب غرب البلاد، إضافة إلى مدينة الأبيض، في تصعيد يعد الأكبر منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل تحو 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 15 مليونا حتى الآن.

ووفق برنامج الأغذية العالمي فإن الحرب في السودان، أدخلت البلد في أكبر كارثة جوع في العالم.