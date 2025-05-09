نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي متجاوزا نتنياهو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكر "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مؤخرا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر "في جلسة مغلقة"، وبحث معه مفاوضات إيران وحرب غزة، متجاوزا بنيامين نتنياهو.

لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي متجاوزا نتنياهو

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين: "التقى الرئيس ترامب يوم الخميس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وهو من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي والحرب في غزة.. وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب التقى ديرمر ووصفت الاجتماع بأنه خاص".

ولفت الموقع إلى أن مثل هذا اللقاء غير معتاد، لأن الرؤساء الأمريكيين نادرا ما يجتمعون مع مسؤولين أجانب ليسوا رؤساء دول أو حكومات.

ولم تعلن الولايات المتحدة ولا إسرائيل عن الاجتماع اليوم الخميس.

وكان ترامب قد التقى ديرمر من قبل، بما في ذلك في نوفمبر 2024 في مار إيه لاغو، لكنه لم يكن رئيسا بعد.

وبحسب الموقع، ورغم "خصوصية" الاجتماع، فقد حضره نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف.

كما التقى ديرمر بشكل منفصل مع روبيو وأعرب عن قلقه من فشل البيت الأبيض في التواصل مسبقا بشأن خطط وقف إطلاق النار مع حركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن وتجاهل رغبات إسرائيل في رد قوي على إيران.

وأعلنت الخارجية العمانية الثلاثاء الماضي نجاحها في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد