العالم اليوم - الصادرات الصينية للولايات المتحدة هبطت بنسبة 17.6% خلال شهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 07:21 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية صينية أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة هبطت بنسبة 17.6 بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في وقت تدور فيه حرب تجارية عالية المخاطر بين واشنطن وبكين.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في أبريل مقابل 40.1 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية صدرت الجمعة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.5 بالمئة عن العام السابق، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 4.7 بالمئة.

لكن الصادرات الصينية بشكل عام قد ارتفعت بنسبة 8.1 بالمئة في أبريل عن العام السابق مع نهاية اندفاع الشركات والمستهلكين لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 0.2 بالمئة عن العام السابق.

وارتفعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمئة فقط عن شهر مارس الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 4 بالمئة تقريبا.

وبلغ الفائض التجاري الصيني الحساس سياسيا مع الولايات المتحدة حوالي 20.5 مليار دولار في أبريل.