العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 07:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنديين القتيلين هما يشاي إلياكيم أورباخ ويام فريد.

ووفق البيان فإن جنودا آخرين أصيبوا بجروح بليغة أيضا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت حركة حماس قد قالت يوم الخميس إن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.

وأشار بيان حماس الذي نشر على تطبيق تيليغرام، إلى أن الحركة لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها.

وقالت حماس في بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.