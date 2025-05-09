العالم اليوم - "تعليق صادم" من نائب ترامب على أزمة الهند وباكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 05:26 صباحاً - أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، أنّ الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتّحدة على الإطلاق"، داعيا في الوقت عينه إلى "خفض التصعيد".

وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز إنّ "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكنّنا لن نتورّط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق". ماذا حدث؟ تبادلت باكستان والهند، الخميس، الاتهامات بشن هجمات بطائرات مسيرة.

حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن الرد "بات مؤكدا بشكل متزايد"، وذلك في اليوم الثاني من الاشتباكات العنيفة بين الجارتين النوويتين.

أدى القتال المستمر منذ يومين إلى مقتل نحو 40 شخصا.

بدأ التصعيد الأخير في 22 أبريل عندما قتل مسلحون 26 شخصا في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.

اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

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