العالم اليوم - رغم الاشتباكات.. اتصالات بين باكستان والهند على "مستوى رفيع"

انتم الان تتابعون خبر رغم الاشتباكات.. اتصالات بين باكستان والهند على "مستوى رفيع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 05:26 صباحاً - قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ، الخميس، إن الهند وباكستان أجرتا اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي لكل منهما، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات جارية بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأدلى السفير بهذه التعليقات في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" وقال إن مسؤولية تهدئة التوترات بين البلدين تقع على عاتق الهند بعد اشتباكات على مدى يومين.

وأضاف: "أعتقد أنه جرت اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي، ولكن هذا التصعيد، سواء الإجراءات التي تتخذ أو الخطاب الذي يخرج، يجب أن يتوقف". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وتابع قائلا إن "مسؤولية خفض التصعيد تقع الآن على الهند، لكن هناك حدودا لضبط النفس. وتحتفظ باكستان بحق الرد. وهناك ضغط كاف من الرأي العام عندنا على الحكومة للرد".

وتحث قوى عالمية عديدة، منها الولايات المتحدة، نيودلهي وإسلام آباد على تهدئة التوترات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، فيما دعت واشنطن إلى حوار مباشر.

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