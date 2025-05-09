العالم اليوم - رداً على باكستان.. الهند تشن عمليات بحرية "انتقامية"

انتم الان تتابعون خبر رداً على باكستان.. الهند تشن عمليات بحرية "انتقامية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 04:25 صباحاً - ذكرت مصادر أن القوات البحرية الهندية بدأت عملية انتقامية، الجمعة، في أعقاب تصعيد باكستاني كبير، تمثل في محاولات شنّ هجمات صاروخية في جامو وكشمير، وهجمات بطائرات مسيرة في أجزاء أخرى من الهند، بما في ذلك جيسالمير في راجستان.

وأوضحت المصادر أن عمليات مُستهدفة بدأت في الساعات الأولى من صباح الجمعة في بحر العرب ضد أهداف متعددة في باكستان.

انفجارات جامو

وسُمعت انفجارات مدوية في جامو، الخميس، وعلم لاحقا أن باكستان أطلقت صواريخ ليس فقط على المدينة، بل على عدة أجزاء أخرى من جامو وكشمير الهندية.

وقال سكان المنطقة التي تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير إنهم سمعوا أصوات صافرات الإنذار ودوي انفجارات في مدينة جامو، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع باكستان المجاورة.

وأفادت قنوات إخبارية محلية برصد ما يُشتبه أنها طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة.

وقال شش بول فايد، المدير العام السابق للشرطة في المنطقة والمقيم في جامو، إن المدينة شهدت انقطاعا تاما للكهرباء بعد انفجارات قوية.

وأضاف فايد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يُشتبه في حدوث قصف بالقنابل أو قصف مدفعي أو قصف صاروخي".

بيان وزارة الدفاع الهندية

وقالت وزارة الدفاع الهندية في منشور على موقع إكس: "استُهدفت اليوم مراكز عسكرية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور بطائرات بدون طيار وصواريخ باكستانية الصنع على طول الحدود الدولية في جامو وكشمير".

وأضافت: "تم تحييد التهديدات بسرعة باستخدام قدرات حركية وغير حركية، بما يتماشى مع إجراءات التشغيل القياسية المعمول بها. ولم تُبلغ عن أي إصابات أو خسائر مادية".

وذكرت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي الهندية اعترضت جميع الصواريخ بنجاح.