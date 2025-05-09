العالم اليوم - الأهلي يقسو على المصري برباعية.. ويعتلي قمة الدوري المصري

انتم الان تتابعون خبر الأهلي يقسو على المصري برباعية.. ويعتلي قمة الدوري المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 12:23 صباحاً - واصل الأهلي صحوته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واعتلى صدارة جدول ترتيب المسابقة (مؤقتا)، عقب فوزه الثمين والمستحق 4-2 على ضيفه المصري البورسعيدي، الخميس، في قمة مباريات الجولة الخامسة بمرحلة التتويج للمسابقة.

وعلى ستاد الجيش المصري بمدينة الإسكندرية، تقدم المصري بهدف مباغت حمل توقيع صلاح محسن في الدقيقة السادسة، لكن إمام عاشور منح التعادل للأهلي في الدقيقة 35.

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بعد لحظات من إلغاء الحكم أحمد الغندور، الذي أدار اللقاء، هدفا للفلسطيني وسام أبوعلي بداعي التسلل في قرار مثير للجدل، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتواصلت هيمنة الأهلي على مجريات المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف أبوعلي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 58، بينما أحرز إمام عاشور الهدف الرابع للفريق الأحمر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وتقدم عاشور لصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 11 هدفا، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه ناصر منسي، لاعب الزمالك.

وتكفل التونسي (البديل) فخر الدين بن يوسف بإحراز الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 81، لكنه لم يكن كافيا للفريق البورسعيدي للعودة للقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، إلى 49 نقطة في القمة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي يحل ضيفا على البنك الأهلي، غدا الجمعة، في ذات الجولة.

في المقابل، توقف رصيد المصري، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع التي خاضها بمرحلة التتويج، عند 35 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أنه تم توزيع الأندية الـ18 المشاركة في بطولة الدوري على مجموعتين، حيث يتواجد في مجموعة التتويج الأندية التسعة الأولى في ترتيب جولة الذهاب بالمسابقة، فيما يتواجد في مجموعة الهبوط الأندية التي حصلت على المراكز التسعة الأخيرة، مع احتفاظ كل فريق بالنقاط التي حصل عليها خلال جولة الذهاب بالمسابقة.