العالم اليوم - شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 12:23 صباحاً - هنأ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الخميس، البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.

وقال شيخ الأزهر على حسابه في موقع إكس: "أتقدَّم بخالص التهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، ونتطلع لاستكمال العمل مع قداسته لترسيخ الحوار بين الأديان، وتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانيَّة؛ من أجل نشر السلام العالمي والتعايش المشترك، ومستقبل أفضل للبشرية".

يشار إلى أن البابا ليو الرابع عشر هو البابا الـ267 للكنيسة الكاثوليكية، وأول بابا من الولايات المتحدة، انتخبه 133 كاردينالا في كنيسة سيستين.

وظهر البابا ليو، في الشرفة المركزية لكنيسة القديس بطرس بعد أن تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة أعلى كنيسة سيستين في إشارة إلى أن الكرادلة الذين لهم حق التصويت والبالغ عددهم 133 كاردينالا قد اختاروا زعيما جديدا للكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1.4 مليار نسمة.

وقال البابا الجديد للحشد المبتهج متحدثا الإيطالية بطلاقة "السلام عليكم جميعا"، وتحدث أيضا بالإسبانية في كلمة مقتضبة، لكنه لم يتحدث بالإنجليزية.

من هو البابا الجديد؟