نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أنه لا علاقة لصفقة المعادن التي تم توقيعها بين واشنطن وكييف بمفاوضات التسوية الأوكرانية.

وقالت بروس: "أذكركم أن هذه الصفقة ليس لها أي صلة بمفاوضات وقف إطلاق النار".

وبحسب بروس، فإن الصفقة "آلية منفصلة" تهدف إلى "إنشاء شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن حكومته أحالت إلى البرلمان الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة حول إنشاء صندوق استثماري في إطار صفقة المعادن للمصادقة عليها.

بعد مداولات ومفاوضات استمرت منذ فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء يوم الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على "احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا"، مؤكدة أن الاتفاق يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.

من جانبه، أكد ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة الحق في الوصول إلى موارد المعادن في الأراضي الأوكرانية.

