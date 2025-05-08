انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان وسط احتفالات مهيبة

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أحمد جودة - القاهرة - انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان.. تعرف على تفاصيل انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان، وطقوس التصويت التاريخية التي شهدتها كنيسة سيستين.

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الكرادلة يختارون بابا الفاتيكان الـ267 بعد تصويت سري دقيق

في حدث تاريخي شهدته مدينة الفاتيكان، تم انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليكون البابا رقم 267 في تاريخ الفاتيكان.

و جاء الإعلان بعد تصويت مغلق أجراه 133 كاردينالًا داخل كنيسة سيستين الشهيرة، حيث حصل بريفوست على ثلثي الأصوات المطلوبة، أي ما لا يقل عن 89 صوتًا، ليتوج رسميًا خليفة للبابا السابق.

الدخان الأبيض يُعلن الفرحة المنتظرة

اللحظة الفاصلة جاءت حين تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين، في تقليد شهير يدل على نجاح عملية الانتخاب.

هذا المشهد التاريخي جذب أنظار ملايين من المؤمنين حول العالم، وشهدت ساحة القديس بطرس حشودًا ضخمة انتظرت ظهور البابا الجديد وسط ترقب وتوتر امتزجا بالأمل والفرح.

ساحة القديس بطرس تتحول إلى احتفال عالمي

الآلاف من الناس تجمهروا أمام كنيسة القديس بطرس، وتابعوا اللحظات التاريخية عبر شاشات عملاقة نُصبت في الساحة.

توزعت الجموع بين البوابة الرئيسية والرواق الشهير، فيما اختار آخرون التمركز قرب السور الحجري التاريخي.

تنوعت المشاعر بين الدعاء والدموع والتهليل مع لحظة الإعلان الرسمي عن اختيار البابا الجديد.

بابا الفاتيكان

مراسم قداس صباحي وتصويت سري دقيق

بدأ الكرادلة صباحهم بجلسة دينية في كنيسة القديسة بولين، شملت الصلاة والقداس، قبل انتقالهم إلى كنيسة سيستين لبدء الاقتراع السري.

استمرت الجلسات بعد الظهر مع فترات استراحة، تخللها تنظيم دقيق لإتمام التصويت، وتم إغلاق أبواب الكنيسة على الناخبين حتى إعلان النتيجة النهائية.

تصاعد الدخان.. ورمزية الحدث في التاريخ المسيحي الكاثوليكي

يمثل انتخاب روبرت فرنسيس بريفوست بداية فصل جديد في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، ويجسد استمرارية التقاليد البابوية الممتدة لقرون.

هذه اللحظة تبقى محفورة في ذاكرة الملايين كرمز للتجديد الروحي والوحدة الإيمانية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.