في حدث تاريخي غير مسبوق.. انتخاب أول بابا أميركي لقيادة الكنيسة الكاثوليكية

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أحمد جودة - القاهرة - في حدث تاريخي غير مسبوق، تم انتخاب أول بابا أميركي لقيادة الكنيسة الكاثوليكية.. انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا للفاتيكان باسم ليون الرابع عشر في حدث تاريخي، ليكون أول أميركي يتولى هذا المنصب، وسط ترحيب دولي ورسمي، ودعوات للسلام والحوار.

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الكاردينال بريفوست يتولى المنصب البابوي خلفًا للبابا فرنسيس في مشهد مهيب شهده الفاتيكان

حيث أعلن مساء اليوم الخميس عن انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان، ليحمل اسم ليون الرابع عشر.

ويعد هذا الحدث تحولًا كبيرًا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث أصبح بريفوست أول أميركي يتولى هذا المنصب الروحي الأعلى، خلفًا للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل 2025 عن عمر ناهز 88 عامًا.

"السلام عليكم".. أولى كلمات البابا الجديد

في ظهوره الأول من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، خاطب البابا ليون الرابع عشر العالم قائلًا: "السلام عليكم"، في تحية استثنائية تحمل دلالات انفتاح وحوار، مؤكدًا دعوته إلى بناء جسور التفاهم من خلال الحوار المشترك بين الثقافات والأديان.

بابا الفاتيكان

من هو البابا ليون الرابع عشر

ولد بريفوست في مدينة شيكاغو، وكان أحد أقرب المساعدين للبابا الراحل فرنسيس.

يُعرف عنه اعتداله وقدرته على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل الفاتيكان، مما يجعله شخصية توافقية تحظى باحترام واسع بين رجال الدين الكاثوليك.

ترحيب أميركي واسع بانتخاب البابا

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعادته بالحدث التاريخي، وكتب "إنه لشرف عظيم أن ندرك أن أول بابا أميركي قد تم انتخابه، يا له من فخر كبير لبلادنا"، وأعرب عن تطلعه للقائه قريبًا.

الدخان الأبيض.. إشارة الإجماع الكنسي

في وقت سابق من يوم الانتخاب، تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين، إيذانًا بنجاح عملية التصويت التي شارك فيها 133 كاردينالًا.

ووفقًا للتقاليد، يشير الدخان الأبيض إلى تحقيق إجماع الثلثين، أي حصول المرشح على ما لا يقل عن 89 صوتًا، رغم سرية التفاصيل داخل المجمع.

فرحة غامرة في ساحة القديس بطرس

كما دوت أجراس كاتدرائية القديس بطرس عقب الإعلان، بينما هتفت الجموع المحتشدة في ساحة الفاتيكان ابتهاجًا بالحدث.

وقد اختتم المجمع المغلق بعد يومين فقط من المشاورات، في أسرع عملية انتخاب لبابا في العقود الأخيرة.