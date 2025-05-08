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أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس بأن هنغاريا تواصل عرقلة المفاوضات المتعلقة بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية البولندي: هنغاريا تواصل عرقلة مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي / AP

وقال سيكورسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عُقد في العاصمة البولندية وارسو: "للأسف، تواصل هنغاريا استخدام الفيتو ضد مجموعات التفاوض مع أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".

كما علّق الوزير البولندي على غياب نظيره الأوكراني، أندريه سيبيغا، عن الاجتماع، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى ضرورة مشاركته في جلسة التصديق على الاتفاق المتعلق بالمعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وتعارض حكومة هنغاريا بشدة الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه "سيقوض أمن الاتحاد الأوروبي ويدمر اقتصاده، وخاصة القطاع الزراعي".

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد صرح في وقت سابق، بأن بروكسل تريد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قبل عام 2030، لكن الكلمة الفصل هي لهنغاريا.

وأكد أن انضمام أوكرانيا سيدمر الاقتصاد الهنغاري. ويلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأوروبي، كما قد يزج بالاتحاد في مواجهة مباشرة مع روسيا.

واتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بأنه لا يريد مساعدة أوكرانيا بل استعمارها، مشيرا إلى أن إجبار كييف على مواصلة الصراع هو أحد أساليب الاستعمار. وأكد أن هنغاريا تؤيد الاتحاد الأوروبي لكنها تعارض الاندماج السريع لأوكرانيا، وأن كييف لن تنضم للاتحاد دون موافقة بودابست.

يشار إلى أن هنغاريا أطلقت في 14 أبريل الماضي، استفتاء عاما حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ويجري الاستفتاء حاليا عبر البريد، حيث يُطلب من المواطنين الإجابة على سؤال حول دعمهم لانضمام أوكرانيا.

وسيتم إرسال النتائج إلى بروكسل بعد انتهاء الاستفتاء في يونيو المقبل. وعلى عكس الاستفتاءات الرسمية، لا يتطلب هذا النوع من الاستشارات الشعبية في هنغاريا تحقيق نسبة مشاركة محددة