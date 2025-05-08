نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخاب روبرت بريفوست كأول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه تم اليوم الخميس، انتخاب روبرت بريفوست كأول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان.



وأوضح الفاتيكان أن البابا الجديد الكاردينال الأمريكي بريفوست سيحمل اسم "ليو".

وبريفوست، البالغ من العمر 69 عاما، هو عضو في الرهبنة الأوغسطينية، وفي أولى كلماته كخليفة للبابا فرنسيس، والتي ألقاها من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، قال ليو: "السلام عليكم"، مؤكدا رسالة السلام والحوار والتبشير المسيحي، وارتدى العباءة الحمراء التقليدية للبابوية - وهي العباءة التي تجنب البابا فرنسيس ارتداءها عند انتخابه في عام 2013.

وكان بريفوست من بين المرشحين الرئيسيين للبابوية، إلا أنه كان هناك دائما محرمات ضد انتخاب بابا من الولايات المتحدة، نظرًا للقوة الجيوسياسية التي تمتلكها البلاد بالفعل في المجال العلماني. ومع ذلك، بدا أن بريفوست مؤهل لأن يكون بابا، حيث أنه أيضا مواطن بيروفي وعاش لسنوات في بيرو، أولا كمرسل ثم كأسقف.

وكان البابا فرنسيس قد أبدى اهتمامه ببريفوست، ورآه في العديد من الجوانب خليفة محتمل له. وأحضر بريفوست إلى الفاتيكان عام 2023، ليشغل منصب رئيس المكتب المسؤول عن تدقيق ترشيحات الأساقفة من جميع أنحاء العالم، وهو أحد أهم المناصب في الكنيسة الكاثوليكية. وفي يناير، رقى بريفوست إلى رتبة كبار الكرادلة. ونتيجة لذلك، كان لبريفوست مكانة بارزة في التجمع الانتخابي للبابوية، حيث كان يتمتع بشعبية أكبر من معظم الكرادلة.

هذا وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكاردينال بريفوست على انتخابه لمنصب البابا، واعتبر أنه "لشرف عظيم للولايات المتحدة أن يكون البابا مواطنا أمريكيا"، مؤكدا تطلعه للقاء البابا الجديد