عاجل ـ الفاتيكان: البابا الجديد الكاردينال الأمريكي بريفوست سيحمل اسم ليو الـ14

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أحمد جودة - القاهرة - انتخب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أمريكي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان، وقد اختار البابا الجديد اسم ليو الرابع عشر.

تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، في إشارة إلى أن الكرادلة المجتمعين في مجمع انتخابي قد انتخبوا بابا جديدا لقيادة الكنيسة الكاثوليكية.

وبالتزامن مع ذلك، قرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس احتفالا بانتخاب البابا جديد.

وتجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة.

ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتا على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس.

ولمعرفة هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، كان ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب.

وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.

ماهي قواعد انتخاب البابا الجديد

ولانتخاب البابا رقم 267، يجب على الكرادلة الناخبين الـ 133 في المجمع الكنسي المغلق "كونكلاف" أن يصلوا إلى النصاب القانوني المتمثل في ثلثي الأصوات، أي 89، ويستمر المجمع في فترة ما بعد الظهر مع تصويتين آخرين.

ويتركز الانتظار الآن على الدخان التالي: سيكون في الساعة 17:30 مساءً في حالة النتيجة الإيجابية، أو نحو الساعة 19:00 مساءً، سواء كان أبيض أو أسود.

نتائج التصويت في المجمع

بين الذهول والمفاجأة، ارتفعت أصوات عديدة في انسجام تام من ساحة القديس بطرس في روما عند رؤية الدخان الأسود، وتجمعت حشود غفيرة في مدينة الفاتيكان لمتابعة نتائج التصويت في المجمع على الهواء مباشرة، على أمل أن يكون اليوم هو يوم الدخان الأبيض وانتخاب البابا الجديد.

واصطف بعض الحشود أمام الشاشات العملاقة، وآخرون في الخطوط الأمامية على السور المطل على البازيليكا، وسط زحام شديد مع تدفق مستمر ومتزايد من الناس القادمين من شارع فيا ديلا كونشيلاتسيوني نحو رواق برنيني.

واجتمع الكرادلة الناخبون قبل الساعة الثامنة صباحًا في الفاتيكانى، لأداء القداس والتسبيح في كنيسة القديسة بولين. وبعد ذلك، توجهوا إلى كنيسة سيستين لتلاوة الصلاة ثم انتقلوا إلى التصويت.

معلومات هامة عن البابا الجديد ليو الـ14

كاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست (Robert Francis Prevost) هو أحد الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية، ويشغل حاليًا منصبًا مهمًا في الفاتيكان. إليك نبذة تفصيلية عن سيرته:

السيرة الذاتية:

الاسم الكامل: روبرت فرنسيس بريفوست (Robert Francis Prevost)

تاريخ الميلاد: 14 سبتمبر 1955

مكان الميلاد: شيكاغو، ولاية إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية

الجنسية: أمريكي

الانتماء الرهباني: عضو في رهبنة القديس أوغسطينوس (O.S.A - Order of St. Augustine)

المناصب الكنسية:

خدم بصفته أسقفًا على أبرشية شيكلايو (Chiclayo) في بيرو لعدة سنوات.

في يناير 2023، عيّنه البابا فرنسيس رئيسًا لمجمع الأساقفة في الفاتيكان، وهو واحد من أعلى المناصب في الجهاز الإداري للكنيسة الكاثوليكية.

في سبتمبر 2023، تم ترقيته إلى رتبة كاردينال خلال المجمع الكنسي الذي دعا إليه البابا فرنسيس.

الدور الحالي:

بصفته رئيس مجمع الأساقفة، يلعب دورًا مهمًا في تعيين الأساقفة الجدد حول العالم، والتنسيق بين البابا وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مختلف البلدان.

يعتبر بريفوست من الكرادلة المقربين من البابا فرنسيس، ويُنظر إليه كجزء من التيار الإصلاحي الذي يدعمه البابا داخل الكنيسة.

مؤهلاته:

حاصل على دكتوراه في القانون الكنسي.

يتحدث عدة لغات، من بينها الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وقد خدم في بعثات رعوية وتعليمية في أمريكا اللاتينية، خاصة في بيرو.