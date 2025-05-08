عاجل- البيت الأبيض يحتفل.. البابا الجديد أمريكي وترامب: "انتصار للقيم الأمريكية"

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أحمد جودة - القاهرة - بابا الفاتيكان الجديد.. في أول تعليق سياسي بارز بعد انتخاب بابا الفاتيكان الجديد، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة تهنئة للكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست، الذي أصبح أول أميركي يتولى منصب البابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، معربًا عن فخره الكبير بهذا الحدث غير المسبوق.

رسالة ترامب لبابا الفاتيكان الجديد

أول رسالة من ترامب لبابا الفاتيكان الجديد

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "أهنئ الكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست على اختياره للتو بابا للفاتيكان. إنه لشرف عظيم، ويا له من شعور رائع، وفخر كبير لبلادنا، وأتطلع إلى لقاء البابا ليو الرابع عشر".

الدخان الأبيض يعلن ميلاد حبر أعظم جديد

جاء انتخاب البابا ليو الرابع عشر، وهو الاسم الذي اختاره بريفوست لنفسه، بعد تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، وهي الإشارة التقليدية التي تُعلن نجاح التصويت.

وعلى الفور، دوّت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، في مشهد احتفالي تفاعل معه الآلاف من الحضور بالتصفيق والهتاف.

"السلام عليكم".. أولى كلمات البابا الجديد

وبعد الإعلان الرسمي، خرج البابا الجديد ليحيي الحشود من شرفة الكاتدرائية بكلماته الأولى: "السلام عليكم".

كما دعا إلى تغليب ثقافة الحوار وبناء الجسور بين الشعوب والمجتمعات، في رسالة حملت ملامح انفتاح وتسامح.

من هو روبرت فرنسيس بريفوست بابا الفاتيكان الجديد؟

روبرت فرنسيس بريفوست، المولود في شيكاغو، كان أحد مساعدي البابا الراحل فرنسيس، ويُعرف داخل الفاتيكان بشخصيته المعتدلة وقدرته على التوفيق بين التيارات المتباينة داخل الكنيسة.

وقد حاز على دعم واسع من الكرادلة، ما أهّله للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة، أي 89 صوتًا على الأقل من أصل 133 كاردينالًا شاركوا في المجمع المغلق "الكونكلاف".

خليفة للبابا فرنسيس بعد 12 عامًا من الحبرية

يأتي انتخاب ليو الرابع عشر خلفًا للبابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل الماضي عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد مسيرة دامت 12 عامًا شهدت خلالها الكنيسة الكاثوليكية تغييرات كبيرة وانفتاحًا ملحوظًا على قضايا العصر.