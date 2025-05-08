عاجل- انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدا للفاتيكان

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أحمد جودة - القاهرة - انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدا للفاتيكان.. في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلن اليوم الخميس عن انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان وزعيمًا للكنيسة الكاثوليكية، ليتخذ اسم "ليون الرابع عشر".

انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدا للفاتيكان

انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديدا للفاتيكان

وفي أول ظهور له أمام العالم، أطل البابا الجديد من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قائلًا "السلام عليكم"، ودعا البشرية جمعاء إلى تبني نهج الحوار وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

من هو روبرت بريفوست بابا الفاتيكان الجديد؟

ولد البابا ليو الرابع عشر في مدينة شيكاغو، وكان أحد أبرز المساعدين المقربين من البابا الراحل فرنسيس.

ويعرف في أروقة الفاتيكان بشخصيته المتزنة، وقدرته على التوفيق بين المواقف المختلفة، ما جعله يحظى بتقدير واسع في الدوائر الكنسية.

ترحيب أميركي ورسالة من ترامب لبابا الفاتيكان الجديد

وفي أول تعليق سياسي بارز، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعادته بانتخاب أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة، واصفًا ذلك بـ "الشرف العظيم".

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أهنئ الكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست على اختياره بابا، يا له من فخر كبير لأميركا، وأتطلع للقائه قريبًا".

الدخان الأبيض يعلن المفاجأة

سبق إعلان الاسم تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين بالفاتيكان، إيذانًا بنجاح عملية الاقتراع واختيار الحبر الأعظم الجديد.

ووسط تصفيق الحشود وترديد الهتافات، بدأت أجراس كاتدرائية القديس بطرس تقرع فرحًا بهذا الحدث المرتقب.

تصويت تاريخي ومجمع استثنائي

جاء انتخاب البابا في الجولة الثانية من التصويت داخل المجمع المغلق "الكونكلاف"، الذي ضم 133 كاردينالًا من مختلف أنحاء العالم.

ورغم السرية التامة التي تحيط بآليات التصويت، تؤكد التقديرات أن بريفوست نال على الأقل 89 صوتًا، أي ما يتجاوز النسبة المطلوبة البالغة ثلثي عدد المشاركين.

خلافة للبابا فرنسيس بعد 12 عامًا من الحبرية

يأتي انتخاب ليو الرابع عشر خلفًا للبابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد حبرية امتدت لـ12 سنة حفلت بالتحولات الكبرى داخل الكنيسة، والانفتاح على قضايا العصر.