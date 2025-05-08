العالم اليوم - الإمارات ترحب بإعلان عمان التوصل لوقف إطلاق النار في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 مايو 2025 09:24 مساءً - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي سيعزز حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز فرص الحوار السلمي في اليمن لحل النزاعات في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة و"الحوثيين" في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.