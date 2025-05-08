العالم اليوم - أول كلمة نطق فيها البابا الجديد.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر أول كلمة نطق فيها البابا الجديد.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 مايو 2025 09:24 مساءً - قال البابا ليو الرابع عشر من شرفة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان اليوم الخميس، في أول كلمة علنية له بعد انتخابه لمنصب البابا "السلام عليكم جميعا".

كما دعا أول بابا أميركي في التاريخ إلى "بناء الجسور" عبر "الحوار"، داعيا إلى "المضي قدما بدون خوف، متحدين، يدا بيد مع الله وبعضنا مع بعض".

وانتُخب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست من قبل كرادلة العالم ليكون أول أميركي يشغل المنصب.

ويُعد بريفوست من الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية العالمية، وقد اختار البابا الجديد اسم ليون الرابع عشر.

وُلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية في 14 سبتمبر 1955.

وفي وقت سابق من الخميس، تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، في إشارة إلى أن الكرادلة المجتمعين في مجمع انتخابي قد انتخبوا بابا جديدا لقيادة الكنيسة الكاثوليكية.