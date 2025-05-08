من هو بابا الفاتيكان الجديد؟؟.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - من هو بابا الفاتيكان الجديد؟.. نشرت وسائل إعلام ألمانية الصورة الأولى للبابا الجديد للفاتيكان، الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست، بعد انتخابه رسميًا من قِبل مجمع الكرادلة.

من هو بابا الفاتيكان الجديد

من هو بابا الفاتيكان الجديد؟

وجاء اختيار بريفوست، بعد اجتماع 133 كاردينالًا في كنيسة سيستين، حيث صوّتوا لاختيار البابا الجديد، خلفًا للبابا السابق، ليصبح بذلك البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

ووفقًا للتقليد المتّبع، تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، معلنًا للعالم أن الكرادلة قد توصلوا إلى توافق، وتم انتخاب الحبر الأعظم الجديد، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

كيف يتم انتخاب بابا الفاتيكان الجديد؟

يُذكر أن انتخاب البابا يتطلب حصول أحد الكرادلة على ثلثي أصوات المشاركين، أي ما يعادل 89 صوتًا من أصل 133، وهو النصاب القانوني الذي تم بلوغه في هذه الجلسة من المجمع المغلق "الكونكلاف".

وبينما كانت الترقب يسود الأجواء، أوضحت المصادر أن حال لم يُحسم التصويت في الجولة الأولى، كان من المقرر إجراء تصويتين إضافيين في فترة ما بعد الظهر، مع مراقبة موعد ظهور الدخان في الساعة 17:30 مساءً أو 19:00 مساءً، لتحديد النتيجة سواء كانت إيجابية أم لا.

وشهدت ساحة القديس بطرس في روما حالة من الترقب والتوتر، اختلطت فيها مشاعر الدهشة والأمل، حيث تابع آلاف الأشخاص لحظة بلحظة تصاعد الدخان من الكنيسة، متأملين أن يكون دخانًا أبيض يزفّ إليهم بشرى انتخاب البابا الجديد.

تدفقت الحشود نحو ساحة الفاتيكان من شارع "فيا ديلا كونشيلاتسيوني"، واحتشد المواطنون والسياح أمام الشاشات العملاقة أو على مقربة من السور المطل على بازيليكا القديس بطرس، وسط أجواء من الزحام والترقب الحيّ للمشهد التاريخي.

وانطلقت فعاليات اليوم الحاسم منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اجتمع الكرادلة في كنيسة القديسة بولين لأداء القداس والتسبيح، قبل التوجه إلى كنيسة سيستين، حيث تليت الصلوات ثم بدأ التصويت الرسمي.

وفي حال لم يُنتخب البابا في الجلسات الأولى، كان من المخطط أن يغادر الكرادلة إلى دار سانتا مارتا لتناول الغداء، ثم يعودون عند الساعة 15:30 إلى القصر الفاتيكاني، على أن تُستأنف جولة جديدة من التصويت عند الساعة 16:30، وتُختتم اليوم بصلوات الغروب في تمام 19:30.